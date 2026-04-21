Siyasetçilere ömür boyu maaş uygulaması kalkıyor

Slovakya’da cumhurbaşkanı, yaz aylarında kritik bir referanduma gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, Başbakan Robert Fico ve diğer üst düzey siyasetçilerin görev süreleri sona erdikten sonra ömür boyu maaş alıp almamaya devam edip etmeyeceklerinin halk oylamasıyla belirleneceğini duyurdu.

Referandum 4 Temmuz’da yapılacak

Pellegrini, referandumun 4 Temmuz’da gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti. Aynı oylamada, geçmişte büyük suçlar ve yolsuzluk dosyalarına bakan özel savcılık makamının yeniden kurulup kurulmayacağı da seçmenlerin kararına sunulacak.

İmza kampanyası süreci başlattı

Referandum süreci, Batı yanlısı ve parlamento dışındaki Demokratlar partisinin başlattığı imza kampanyasının ardından gündeme geldi. Yasal zorunluluk olan 350 bin imza eşiği aşılırken, süreç bu dilekçeyle resmiyet kazandı.

Erken seçim sorusu yer almayacak

Cumhurbaşkanı Pellegrini, referandumda erken parlamento seçimlerine ilişkin bir sorunun bulunmayacağını da vurguladı. Bunun gerekçesi olarak ise Slovakya Anayasa Mahkemesi’nin 2021 yılında aldığı kararı işaret etti. Mahkeme, bu tür bir sorunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ömür boyu maaş düzenlemesi tartışma yarattı

Slovakya’da en az iki dönem görev yapan başbakanlar ile meclis başkanlarına, milletvekili maaşına eşdeğer aylık ömür boyu ödeme yapılıyor. Bu uygulama, 2024 yılında Fico’ya yönelik suikast girişiminin ardından güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında yürürlüğe girdi. Daha önce bu hak yalnızca eski cumhurbaşkanlarına tanınıyordu.

Özel savcılığın kaldırılması protesto edilmişti

2024 yılında Slovak parlamentosu, Fico liderliğindeki koalisyon hükümetinin yolsuzluk, organize suç ve aşırıcılıkla mücadele eden özel savcılığı kapatma planını onayladı. Bu karar hem ülke içinde hem de uluslararası alanda sert eleştirilere yol açarken, binlerce kişi protesto gösterileri düzenledi. Fico’nun partisiyle bağlantılı birçok isim de yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma geçirdi.

Slovakya’da referandumların kaderi

Slovakya tarihinde bugüne kadar yalnızca 2003 yılında Avrupa Birliği üyeliği için yapılan referandum geçerli sayıldı. Diğer halk oylamaları ise düşük katılım nedeniyle başarısız oldu. 2023’te yeniden iktidara gelen Fico ise özellikle Rusya’ya yakın durduğu yönündeki algı nedeniyle ülkede tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor.