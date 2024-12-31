Siyasi çalkantılar ve doğal felaketlerin gölgesinde 2024: Bu yıl Latin Amerika'da neler oldu?

Latin Amerika, 2024 yılında seçim süreçleri, halk hareketleri, diplomatik kopuşlar ve doğal afetlerle şekillenen bir yılı geride bıraktı. Bölgenin birçok ülkesinde yaşanan olaylar, hem ulusal hem de uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.

Bolivya'da darbe girişimi

Bolivya’da General Jose Zuniga önderliğinde başlatılan darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı direnişi sayesinde bastırıldı. Darbe girişimine katılanlar gözaltına alınırken, halk demokrasiye sahip çıktı. Arce'nin hükümetine yönelik bu girişim, Latin Amerika’da yılın en çarpıcı olaylarından biri olarak kaydedildi.

Kolombiya ve İsrail krizi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze’deki saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Petro’nun bu hamlesi uluslararası arenada tartışma yaratırken, Kolombiya ayrıca İsrail’e kömür ihracatını da durdurdu. Ülkede 2024 boyunca şiddetli yağışlar, doğal gaz keşfi ve hükümet karşıtı protestolar da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Brezilya'da felaketler ve diplomasi

Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Lula da Silva’nın sağlık sorunları da ülke gündeminde geniş yer buldu. Ayrıca Brezilya, Gazze saldırılarına tepkisini İsrail Büyükelçisini geri çekerek gösterdi.

Meksika’da tarihi seçim

Meksika, tarihindeki ilk kadın devlet başkanını seçti. Claudia Sheinbaum’un zaferi, ülkede büyük bir heyecan yarattı. Ancak sıcak hava dalgası nedeniyle 155’ten fazla kişi hayatını kaybetti ve iklim değişikliği tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi.

Venezuela’da seçim ve protestolar

Venezuela’da Nicolas Maduro’nun üçüncü kez kazandığı devlet başkanlığı seçimi, geniş çaplı protestolara sahne oldu. Muhalif liderlerin tutuklanması ve seçim sonuçlarına uluslararası tepkiler, ülkeyi bir kez daha siyasi tartışmaların odağına taşıdı.

Arjantin ve ekonomik tepkiler

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikaları halkın geniş kesimleri tarafından protesto edildi. Ülkedeki ekonomik kriz ve Milei’nin dış politikasındaki sert üslubu, hem ulusal hem de uluslararası eleştirileri beraberinde getirdi.

Latin Amerika'nın geleceği

2024 yılı Latin Amerika için büyük değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Siyasi çekişmeler, diplomatik krizler ve doğal afetler, bölgenin gelecekteki siyasi ve sosyal dinamiklerini şekillendirecek unsurlar arasında yer aldı. 2025 yılına girerken, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve fırsatlar uluslararası arenada dikkatle izleniyor.