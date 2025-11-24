Siyasi gerginlik havacılığı vurdu! THY uçuşlarını askıya aldı, ABD ve Venezuela arasında ne oldu?

ABD ve Venezuela arasındaki siyasi gerilim, uluslararası hava yolu trafiğini doğrudan etkiledi. Washington'dan gelen son güvenlik uyarısının ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Caracas hattındaki seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

"İnsanlık tarihinin en yıkıcı imparatorluklarından"

Uzun süredir devam eden ABD-Venezuela gerginliği, son günlerde karşılıklı sert açıklamalarla zirveye tırmandı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’ye yönelik eleştirilerinde "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullanırken ülkesinin tehditlere karşı "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etti.

Bu siyasi gerilimin ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahasının tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) için yeni bir NOTAM (notice to air missions, havacılara bildiri) yayımladı.

4 gün süreyle uçuşlar iptal

FAA'nın Venezuela hava sahasındaki 'artmış askeri faaliyet' ve 'güvenlik riski'ne dair yaptığı uyarı, uluslararası havayollarını rotalarını gözden geçirmeye zorladı. Bu riskler ışığında harekete geçen Türk Hava Yolları, İstanbul-Caracas hattındaki uçuşlarını 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

THY, seyahat acentelerine gönderdiği resmi bilgilendirmede, söz konusu tarihlerde operasyonel aksama yaşanacağını belirterek, yolcuların gecikme yaşamaması adına alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Havayolu şirketi, yolcuların mağdur olmaması için Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirileceğini açıkladı. İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının ise planlandığı gibi devam edeceği özellikle belirtildi.

Hangi seferler iptal edildi?

THY'nin Caracas hattında iptal edilen uçuşları ve tarihleri şu şekilde:

• TK183 - 24 Kasım 2025

• TK195 - 25 Kasım 2025

• TK223/224 - 26 Kasım 2025

• TK195 - 27 Kasım 2025

• TK223/224 - 28 Kasım 2025

Uluslararası havayolları da seferleri iptal etti

THY'nin kararının dışında birçok uluslararası havayolu şirketi de uçuşlarını durdurma kararı aldı. LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok büyük uluslararası taşıyıcının da benzer şekilde Venezuela'ya yönelik uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.