Sızan telefon görüşmesi sonu oldu! Tayland Başbakanı Shinawatra görevden alındı

Tayland’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın görevine son verdi. Karar, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından geldi.

Sebep: Kişisel çıkarları ülke çıkarlarının önünde tutmak

Mahkeme, 38 yaşındaki Shinawatra’nın Haziran ayında yaptığı görüşmede “etik kuralları ihlal ettiği, kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarının önünde tuttuğu ve kamuoyunun güvenini kaybettiği” gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, bu durumun Tayland’ın itibarını zedelediği vurgulandı.

Görevden uzaklaştırma süreci

Shinawatra, Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla 7’ye karşı 2 oyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkeme, savunmasını sunması için kendisine 15 gün süre tanımıştı.

Selefinin kaderi de benzerdi

Shinawatra, yalnızca bir yıl önce başbakanlık koltuğunu devralmıştı. Ondan önce görevde bulunan Srettha Thavisin de “etik ihlaller” nedeniyle sadece 9 ay içinde görevden alınmıştı. Son iki yılda art arda yaşanan bu gelişmeler, Tayland’da siyasi istikrar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.