Sızan telefon görüşmesi sonu oldu! Tayland Başbakanı Shinawatra görevden alındı
Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızmasının ardından görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı resmen görevden aldı. Mahkeme, Shinawatra’nın “etik kuralları ihlal ettiği” ve “ulusal çıkarların önüne kişisel çıkarlarını koyduğu” gerekçesiyle karar verdi.
Tayland’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın görevine son verdi. Karar, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından geldi.
Sebep: Kişisel çıkarları ülke çıkarlarının önünde tutmak
Mahkeme, 38 yaşındaki Shinawatra’nın Haziran ayında yaptığı görüşmede “etik kuralları ihlal ettiği, kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarının önünde tuttuğu ve kamuoyunun güvenini kaybettiği” gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, bu durumun Tayland’ın itibarını zedelediği vurgulandı.
Görevden uzaklaştırma süreci
Shinawatra, Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla 7’ye karşı 2 oyla görevden uzaklaştırılmıştı.
Mahkeme, savunmasını sunması için kendisine 15 gün süre tanımıştı.
Selefinin kaderi de benzerdi
Shinawatra, yalnızca bir yıl önce başbakanlık koltuğunu devralmıştı. Ondan önce görevde bulunan Srettha Thavisin de “etik ihlaller” nedeniyle sadece 9 ay içinde görevden alınmıştı. Son iki yılda art arda yaşanan bu gelişmeler, Tayland’da siyasi istikrar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.