Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna'ya tehdit! Rus gazı kesilirse...

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden gerilimde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videoda, Ukrayna’nın Rus gazının geçişini engellemesi durumunda Slovakya’nın Ukrayna’ya elektrik tedarikini durdurabileceğini belirtti.

Başbakan Fico, "Eğer Kiev, 1 Ocak’tan itibaren Rus gazının geçişini durdurursa, biz de karşılık olarak Ukrayna’ya yönelik çeşitli önlemleri değerlendireceğiz. Gerekirse elektrik tedarikini durdurabiliriz ya da başka bir eylem yolu üzerinde anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fico, bu durumun Slovakya’ya yıllık 500 milyon euro zarara neden olabileceğini ve Avrupa Birliği’nin de 120 milyar euro kayıp yaşayabileceğini öne sürdü.

Barış görüşmelerine hazırız

Fico, Slovakya’nın Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Fico, "Putin’in olumlu tepkisi beni memnun etti. Eğer birileri barış müzakereleri için Slovakya’ya gelmek isterse, misafirperverliğimize güvenebilir" dedi.

Ancak Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ateşkes önerilerini reddederek tüm Ukrayna’yı felakete sürüklüyor. Ukrayna’nın müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor ve bu batı macerası için ağır bedeller ödüyor" ifadelerini kullandı.

Rus gazının transit geçişi

Slovakya, 2025’e kadar Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatını sürdürmek istiyor. Ancak Ukrayna, savaşın devam etmesi nedeniyle yıl sonunda sona erecek olan Moskova ile transit anlaşmasını yenilemeyeceğini duyurdu.

Slovak lider Fico, 22 Aralık’ta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, gaz transit geçişine ilişkin görüşmeler yapmıştı. Ancak Ukrayna’nın tutumu, taraflar arasında yeni bir gerilim hattı oluşturmuş durumda.

Slovakya ve Ukrayna arasındaki bu kritik enerji tartışmasının, Avrupa Birliği enerji güvenliğine de yansımaları olması bekleniyor.