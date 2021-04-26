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Slovakya da, Rusya Büyükelçiliğindeki çalışanları sınır dışı ediyor

Slovakya, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği'nde görev yapan 3  çalışanı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Başbakan Eduard Heger,  kararın mevcut jeopolitik durum ve Çekya'da yaşananlara bağlı olarak  alındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya ve Çekya arasındaki diplomatik krize Slovakya da dahil oldu. Slovakya Başbakanı Eduard Heger düzenlediği basın toplantısında,  mevcut jeopolitik duruma ve Çekya'da son günlerde yaşananlara bağlı  olarak Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği çalışanı 3 kişinin sınır  dışı edileceğini açıkladı. Başbakan Heger, söz konusu kişilerin Slovakya topraklarını terk etmeleri için 7 gün süreleri olduğunu  belirtti. Slovakya'nın son günlerde yaşananlar neticesinde Çekya ile  dayanışma ve destek içerisinde olduğunu kaydeden Başbakan Heger, sınır  dışı kararı öncesinde Slovak istihbaratının sağladığı bilgiler  ışığında kapsamlı değerlendirmede bulunduklarını da ifade etti.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ise, Slovakya'nın Çekya ile  dayanışma çerçevesinde kararlı adımlar atacağını duyurmuştu.

“Derin hayal kırıklığına uğradık”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise, "Prag ile  uydurma bir davada sözde dayanışma göstermeye karar veren Bratislava'nın düşmanca davranışlarından derin hayal kırıklığına  uğradık. Cevabımız uzun sürmeyecek" dedi.

Çekya, 60 Rus Büyükelçilik çalışanını sınır dışı edeceğini açıklamıştı

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya Büyükelçiliği'nin 60  çalışanını daha sınır dışı edeceklerini duyurmuştu. Çekya'nın Moskova'daki dış temsilciliğindeki çalışan sayısıyla eşitleyeceklerini  belirten Kulhanek, Rusya'nın Prag'daki personelini azaltması için
mayıs ayı sonuna kadar zamanı olduğunu bildirmişti.

Zaharova ise, Rusya’nın Çekya’nın Prag Büyükelçiliği'ndeki personel  sayısını azaltma kararına yanıt vereceğini ifade ederek, "Benden son  kararları hakkında yorum yapmam isteniyor. Prag ilişkileri bozma  yoluna girdi. Cevap uzun sürmeyecek" demişti.

Çekya-Rusya gerginliği

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan  mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz  cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.  Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı  etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Rusya  nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni  ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını  açıklanmıştı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek'in Rusya'dan almayı  planladıkları Sputnik V COVIDD-19 aşısından vazgeçtiklerini  bildirmesinin ardından dün Bakan Kulhanek ise, Rusya'ya sınır dışı  edilen 18 Çek diplomatın bugün saat 12.00'ye kadar Moskova'ya  dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır  dışı edecekleri şeklinde ültimatom vermişti.