Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet cezası! 200 bin Euro ödeyecek

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Mahkeme, Kazimir'e 200 bin euro para cezası verdi. Cezanın ödenmemesi halinde Kazimir'in bir yıl hapis yatması gerektiği belirtildi.

48 bin Euro rüşvet verdiği iddiası

56 yaşındaki Kazimir, Slovakya'da maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde, bazı şirketlerin KDV iadelerini hızlandırmak amacıyla üst düzey bir vergi yetkilisine 48 bin euro rüşvet verdiği iddialarını reddetti. Kararla ilgili temyiz hakkı bulunuyor.

Geçici olarak koltuğunu koruyacak

Görev süresi 1 Haziran'da sona erecek olan Kazimir, mahkeme kararına rağmen şu an için görevine devam ediyor. Ancak mahkumiyetin bir üst mahkeme tarafından onanması ya da Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun yeni bir isim atamayı kabul etmesi halinde görevden alınabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmeler gerçekleşene kadar Kazimir'in geçici olarak koltuğunu koruması bekleniyor.