Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA faaliyetlerini yasaklayan İsrail'i kınadı

Slovenya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı ortak açıklamada, Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya hükümetlerinin, bölgedeki milyonlarca Filistinli ve özellikle Gazze'deki mevcut durum için UNRWA faaliyetlerinin "hayati ve önemli" olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

Knesset tarafından onaylanan yasa tasarısının BM için ciddi bir emsal teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, "Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA'nın çalışmalarının ve insani rolünün sürdürülebilirliğini sağlamak için bağışçı ve ev sahibi ülkelerle çalışmaya devam edecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın, İsrail Meclisi'nin, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadığı kaydedildi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da kararı kınadığını ifade ederek, UNRWA faaliyetlerine son verilmesinin, kabul edilemez olduğunu aktardı.

Bu arada, Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy vermişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.