Slovenya'dan AB'ye seçim müdahalesi çağrısı

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde yabancı müdahale iddiaları gündeme gelirken, Başbakan Robert Golob Avrupa Birliği'nden konunun araştırılmasını talep etti.

Slovenya Başbakanı Robert Golob'un, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek seçim sürecine dış müdahale olup olmadığının incelenmesini istediği bildirildi. Talebin, seçimlere kısa süre kala ortaya atılan iddiaların ardından geldiği belirtildi.

"Kara Küp" iddiaları gündemde

Slovenya'nın kamu yayıncısı RTV SLO'nun haberine göre, "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkedeki seçim sürecini doğrudan etkilediğine yönelik iddialar dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından Golob'un AB nezdinde girişimde bulunduğu aktarıldı.

Liderlerle Brüksel'de görüştü

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Golob'un, ülkedeki "casus" iddialarını çok sayıda Avrupalı liderle ele aldığı kaydedildi. Golob'un mektubunda, pazar günü yapılacak seçimlerde yabancı müdahale olup olmadığının araştırılmasını talep ettiği ifade edildi.

Golob, ulusal basına yaptığı açıklamada, Slovenyalı seçmenlerin bu tür girişimlere karşı en doğru tepkiyi vereceğini belirtti.

Muhalefetle temas iddiası

Öte yandan, Mladina dergisi, söz konusu İsrailli şirket yetkililerinin başkent Lübliyana'yı üç kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) lideri Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürdü.

Dergi ayrıca, "casusların" kendilerini sahte kimliklerle, yabancı bir yatırım şirketinin temsilcileri olarak tanıttığını ve bazı Sloven siyasetçilerle yapılan görüşmeleri kayıt altına aldıklarını iddia etti.