Snapchat Türkiye’de yerel temsilci atadı

Snap Inc., Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü gerçek kişi temsilci modeliyle yerine getirdi.

Yerel temsilciye ilişkin bilgiler, Snapchat’in resmi internet sitesinde yer alan “yerel temsilciler” bölümünde yayımlandı. Böylece Snapchat, Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğunu yerine getiren sosyal ağ sağlayıcıları arasına katılmış oldu.

Türkiye’de yürürlükte bulunan düzenleme kapsamında, sosyal medya platformlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ile adli ve idari makamlar tarafından iletilen bildirim ve talepleri, ülkede belirlenen yerel temsilci aracılığıyla yürütmesi gerekiyor.

Snapchat’in temsilci atamasıyla birlikte platform; YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest, Dailymotion ve VKontakte’nin ardından Türkiye’de bu yükümlülüğü yerine getiren sosyal medya şirketleri arasına eklendi.

Şirket ayrıca, Türkiye’deki kullanıcıların içerik kaldırma ve erişim taleplerini iletebilecekleri özel bir başvuru sayfasını da kullanıma açtı.