SNB’den üst üste beşinci kez faiz artırımı

SNB politika faizini ve kısa vadeli mevduat faizini Mart'ta belirlenen %1.5 seviyesinden %1.75'e yükselterek geçen yıl başladığı artırım döngüsünde üst üste beşinci kez faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu.

Reuters anketine katılan katılımcıların beklentilerine paralel olarak gerçekleşen artırım ile İsviçre'de politika faizi Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.