  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. SOCAR, Rusya'dan petrol taşımayacak
Takip Et

SOCAR, Rusya'dan petrol taşımayacak

Azerbaycan doğalgaz şirketi SOCAR'ın mayıs ayında Rusya üzerinden petrol taşımayacağı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, ürettiği petrolün nakliyatı için Rusya topraklarından geçen Bakü-Novorossiisk petrol boru hattını mayıs ayında kullanmayacak.

Sektör kaynakları, SOCAR'ın daha önce Bakü-Novorossiisk petrol boru hattı üzerinden ihraç etmeyi planladığı 170 bin ton petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ihraç edeceğini açıkladı.

İki ülkeye doğalgaz kesintisi: AB 'şantaj' dedi, Rusya reddettiİki ülkeye doğalgaz kesintisi: AB 'şantaj' dedi, Rusya reddettiDünya
Rusya gazı kesti, euro 5 yılın dibini gördüRusya gazı kesti, euro 5 yılın dibini gördüFinans