SOCAR, Rusya'dan petrol taşımayacak
Azerbaycan doğalgaz şirketi SOCAR'ın mayıs ayında Rusya üzerinden petrol taşımayacağı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, ürettiği petrolün nakliyatı için Rusya topraklarından geçen Bakü-Novorossiisk petrol boru hattını mayıs ayında kullanmayacak.
Sektör kaynakları, SOCAR'ın daha önce Bakü-Novorossiisk petrol boru hattı üzerinden ihraç etmeyi planladığı 170 bin ton petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ihraç edeceğini açıkladı.