Soçi'de sonuç bildirgesi yayımlandı

30 Ocak 2018

Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuç bildirgesinde, Suriye'nin ulusal egemenlik ve bağımsızlığının yanı sıra toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereği vurgulandı. Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli." ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede, "Suriye Ordusu’nun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye’nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Muhalifler bayrak gerekçesiyle katılmama kararı almıştı

Gündüz saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'dan gelen muhalefet heyetinin rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemediği bildirilmişti. Açıklamada, bu nedenle muhalefet heyetinin Kongre'ye katılmama kararı aldığı ve kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiği, ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulması konusunun Türkiye tarafından takip edileceği kaydedilmişti.