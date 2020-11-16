Söder: Alınan önlemler etkisini gösteriyor

Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Almanya'da alınan COVID-19 önlemlerinin sonuç vermeye başladığını, ancak virüsün yayılma hızının halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Diğer yandan Almanya ekonomi Bakanı Peter Altmaier de alınan önlemlerin kış ayları boyunca süreceğini açıkladı.

Almanya'da, 23 bin 542 yeni vaka ile günlük vaka artış sayısı perşembe günü rekor düzeye ulaşırken, pazar günü 14 bin yeni vakaya geriledi.