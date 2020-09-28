SoftBank'tan robot garson
SoftBank, istihdam sıkıntısı çeken Japonya gıda sektörüne yeni robotuyla karkı sağlayacak.
SoftBank'ın robotik departmanı COVID-19 salgını etkisiyle Japonya'da rstoranların çalışan sıkıntıları çekmesi sebebiyle gıda sektöründe çalışacak robotların kullanılmaya başlayacağını duyurdu.
Servi adı verilen robot, restoran mutfaklarından aldığı tepsileri üt üste taşıyarak müşterilere servis edecek.
SoftBank, Servi'nin 3 yıllık bir ödeme planı ile aylık 950 dolara kiralanabileceğini açıkladı.
Bear Robotics adlı bir start-up'ın ürünü olan Servi için SoftBank liderliğinde 32 milyon dolarlık bir fonlama yapılmıştı.