Soğuk hava Avrupa'da gaz fiyatlarını yukarı taşıdı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, kıta genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte yükselişe geçti.

Sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin altında ya da bu seviyelere yakın seyretmesi, hafta sonuna doğru daha da düşüş beklentisiyle birlikte arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

Batı Avrupa'da Arktik kökenli soğuk hava kütlesinin yayılmasıyla talebin güçlenmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa gaz piyasasının referans göstergesi olan Hollanda TTF kontratı yüzde 1,2 artarak megavatsaat başına 29,49 Euro'ya yükseldi. Soğuk hava koşullarının sürmesi, özellikle konut ve sanayi kaynaklı doğal gaz tüketiminde artış yaşanabileceğine işaret ediyor.

Depolamada düşüş

Depolama tarafında ise düşüş dikkat çekti. Sektör verilerine göre Avrupa genelindeki doğal gaz depolama seviyeleri bir günde yüzde 0,5 gerileyerek yüzde 62,24'e indi. Almanya'da depoların doluluk oranı yüzde 56,59, Fransa'da yüzde 61,79, İtalya'da yüzde 73,45 ve Hollanda'da yüzde 48,65 olarak kaydedildi.

Kış sezonunun ilerleyen dönemlerinde hava koşullarının seyrine bağlı olarak depolardan çekiliş hızının artabileceği değerlendiriliyor.