Somali'de bombalı saldırı: 189 ölü

14 Ekim 2017

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a, yaralıların sayısı ise 200'e yükseldi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, sağlık çalışanlarının yaralıları kurtarmak için üstün gayret sarfettiği aktarıldı.

Yapılan kan bağışı çağrıları üzerine başta Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu olmak üzere çok sayıda Somalilinin hastanelere akın ettiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre dün başkent Mogadişu'da bombalı iki saldırı düzenlendi. Söz konusu haberlerde saldırılardan ilkinin Safari Otel yakınlarında, ikincisinin ise kentin "Medine-i Münevvere" bölgesinde düzenlendiği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin daha önce yaptığı basın açıklamasında, "saldırıda ölenlerin sayısının 53'e yükseldiğini" belirtmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu da hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç gün ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA