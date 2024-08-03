Somali'de canlı bomba saldırısı: 32 ölü, 63 yaralı

Somali Polis Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı ve güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bildirildi.

Saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ve çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı. Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.