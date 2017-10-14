Somali’de ölü sayısı 231'e yükseldi

14 Ekim 2017

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen iki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 231'e yükseldi. Polis, 275 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Cumartesi günü bir otelin dışında, kentin en kalabalık yerlerinden birinde düzenlenen saldırı, bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilmişti.

İki saat sonra da Medina bölgesinde bir başka patlama daha olmuştu.

Bu, ülkenin yakın tarihindeki en kanlı günlerden biri oldu. Somali'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Ancak ülkede daha önce bu tarz saldırılar gerçekleştiren El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünden şüpheleniliyor. Bir dönem Mogadişu’yu kontrol eden örgüt, 2011’de çekilmek durumunda kalmıştı. Afrika Birliği birlikleri de daha sonra örgütün kontrol ettiği pek çok bölgeyi ele geçirmişti.

Kaynak: AA