Somali'deki saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80 kişi hayatını kaybetti

28 Aralık 2019

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı. Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti



Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Büyükelçi Yılmaz, Mogadişu'daki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 80 kişiden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye



Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.