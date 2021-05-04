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"Son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayını aştı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,  dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın  toplantısında, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına  kıyasla daha fazla COVID-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Hindistan ve Brezilya’daki vakaların geçen hafta tespit edilen COVID-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı  karşıya olan birçok başka ülke var" ifadelerini kullandı. Hindistan’da  son 24 saatte 209 bin 468 yeni vaka tespit edilirken, bin 626 kişi  virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya’da ise son 24 saatte 28  bin 935 yeni vaka tespit edilirken, bin 210 kişi COVID-19 nedeniyle  hayatını kaybetti.

Hindistan ve Brezilya’da olanların herhangi bir ülkede de  olabileceğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ’nün COVID-19 salgınının  başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve
Brezilya’da olanlar başka yerlerde olabilir" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Hindistan’a oksijen, laboratuvar malzemeleri ve  mobil hastaneler dahil olmak üzere kritik ekipman ve malzemeleri  sağladığını duyurdu.

İsveç’ten 1 milyon doz bağışı

İsveç’in gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere COVID-19 aşısına  eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX’a 1 milyon  doz bağışladığını bildiren Ghebreyesus, "Bu sabah İsveç Kalkınma Koordinasyon Bakanı Per Olsson Fridh ile görüştüm ve bana İsveç’in COVAX’a 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını bildirdi"  ifadelerini kullandı.

G7 ülkelerine çağrı

Ghebreyesus, COVAX’ın şu anda 121 ülkeye yaklaşık 50 milyon doz aşı  sevk ettiğini ancak ciddi tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya  olduğunu duyurdu. Aşı tedarik sorununun büyük ekonomilerin liderleri  tarafından çözüleceğini kaydeden Ghebreyesus, " COVID-19 araç  hızlandırıcısına erişim şu anda 19 milyar dolar tutarında bir  finansman açığı ile karşı karşıyadır ve dünyadaki çoğu yetişkini  aşılamak için önümüzdeki yıl 35 ila 45 milyar ABD dolarına daha  ihtiyacımız olacağını tahmin ediyoruz. G7 ülkeleri bu fonların önemli  bir bölümünü kendileri harekete geçirebilir ve dünya çapında Covid-19  aşılamasını hızlandırmak için küresel bir çabaya öncülük edebilir"  dedi.