Son 6 yılda 98 vaka! Kazakistan'da uçaklara lazer tutanlara 10 yıla kadar hapis

Kazakistan'da uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçuş güvenliğini riske atanlara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre bu eylemleri gerçekleştirenler, para cezasının yanı sıra 10 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabilecek.

Kazakistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ceza kanununda yapılan değişiklikle uçakların kontrolüne müdahale edenlere yönelik yaptırımların artırıldığı belirtildi.

Son 6 yılda 98 vaka kaydedildi

Açıklamada ayrıca, ülkede bu tür olayların son yıllarda ciddi biçimde artış gösterdiği vurgulandı. "Son 6 yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi" ifadelerine yer verildi.