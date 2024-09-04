SON DAKİKA... 12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geldi

Ankara, 12 yıl sonra Mısır'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda Erdoğan karşıladı. Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi aynı araç ile Beştepe'ye hareket etti. Beştepe'deki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve es-Sisi baş başa görüşmeye geçti.

Sisi'den ilk açıklama

Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanları, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.