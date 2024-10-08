SON DAKİKA: 2024 Nobel Fizik Ödülü yapay zeka çalışmasına gitti!

Bilim insanları John Hopfield ve Geoffrey Hinton, yapay sinir ağlarında makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarıyla 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

John Hopfield ve Geoffrey Hinton, büyük ödül olan 1.1 milyon doları paylaşacak.

Hopfield ve Hinton, yapay sinir ağları kullanarak makine öğrenimi konusundaki önemli keşifleri sayesinde ödülün sahibi oldu. Profesörlerin yapay zekanın ilerlemesi konusunda büyük adımlar attığı kaydedildi.

ABD'li John Hopfield, Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. İngiliz Geoffrey Hinton da Toronto Üniversitesi'nde profesör.