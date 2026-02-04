Son dakika! ABD basını: İran'ın yer değiştirme talebi reddedildi

ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü öne sürüldü. ABD basınının adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini reddettiği iddia edildi. Haberlerde, ABD'li yetkililerin yer değişikliği talebini değerlendirdikleri ancak bugün bu talebi reddetmeye karar verdikleri aktarıldı.

ABD'li yetkililer, "Onlara ya böyle ya da hiç dedik, onlar da 'Tamam, o zaman hiç' dediler" ifadelerini kullandı. Yetkililer, ayrıca İranlıların ilk formata geri dönmeye istekli olmaları halinde, ABD'nin bu hafta veya gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Yetkililer, ABD'nin İran ile hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini aksi takdirde başka seçeneklere yönelebileceklerini ifade etti.

İran ve ABD arasındaki görüşmenin cuma günü bazı Arap ve Müslüman ülkelerinde gözlemci olarak katılacağı bir formatta Türkiye'de yapılması planlanıyordu. İran basınında yer alan haberlerde, görüşmenin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı ve dolaylı formatta yürütüleceği belirtilmiş, görüşmelerin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.