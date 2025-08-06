Son dakika! ABD basınından çarpıcı iddia: Trump, Putin ile yüz yüze görüşecek

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediğini öne sürdü.

Putin-Witkoff ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunun için çalışacağız" dedi.