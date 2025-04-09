Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Çin'e vergi yüzde 125'e yükselecek
Son dakika gelişmesi... Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı uygulanan tarife oranını yüzde 125’e yükselttiğini açıkladı. Trump, kararını, Çin'in dünya piyasalarındaki tutumunu ve ticaret uygulamalarını eleştirerek duyurdu. Başkan Trump, Çin’in ABD ve diğer ülkeleri dolandırma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığını belirterek, bu tür uygulamaların sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Trump, 75'ten fazla ülkenin Ticaret, Ticaret Engelleri, Tarifeler, Döviz Manipülasyonu ve Parasal Olmayan Tarifeler konularında ABD temsilcileriyle görüşmeler düzenlediğini ifade etti.
90 günlük bir duraklama dönemi başlatılacak
Bu ülkelerin, ABD’ye karşı herhangi bir misillemede bulunmadığını belirten Trump, bu gelişmeye dayanarak, Çin ile ilgili 90 günlük bir duraklama dönemi başlatılacağını açıkladı. Ayrıca, bu dönemde Çin'e uygulanan tarifelerin yüzde 10’a indirileceğini kaydetti.