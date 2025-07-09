Son dakika... ABD Başkanı Trump: Bu hafta Gazze anlaşması sağlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderleriyle yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi hatırlatılarak Gazze'nin durumu soruldu. Trump Gazze konusunda, bu hafta anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"Tüm orta doğu için yeni bir başlangıç olabilir" demişti

Trump, dünkü görüşme öncesi Netanyahu'ya açık desteğini belirterek ateşkesin tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıç olabileceğini ifade etmişti. Trump "Netanyahu’ya yönelik yargı süreci çok adaletsizdi. O bir savaş zamanı başbakanıydı ve olağanüstü bir liderlik sergiledi. Bu anlaşma, sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıç olabilir." diye konuşmuştu.