Son dakika! ABD Başkanı Trump Husiler kararı İsrail'de 'şok etkisi' yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti. Ayrıca Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin artık gemilere yönelik saldırılarını durduracaklarını belirtti.

Umman, ABD ile Husiler arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen’in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıkladı.

Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana'daki ilgili makamlar (Husiler) ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı.” dedi.

Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağına dikkati çeken Busaidi, “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sunan Busaidi, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurguladı.

İsrail'de "şok etkisi" yarattığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.

İsrail ordusu, son iki gündür Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtiyor.