Son dakika! ABD Başkanı Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi için ABD'den ayrılmadan önce "Size güzel haber vermek istiyorum" diyerek, "Husilere yönelik her türlü saldırıyı durduruyorum, onlar bizimle savaşmak istemiyor" dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti. Ayrıca Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin artık gemilere yönelik saldırılarını durduracaklarını belirtti.