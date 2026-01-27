Son dakika! ABD Başkanı Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yakınlarında Venezuela’dakinden daha büyük bir donanma varlığı bulunduğunu belirterek, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ve bu kapsamda ABD ile birçok kez temasa geçtiğini söyledi. Trump, İran tarafının görüşme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu’ya konuşlandı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurdu.

CENTCOM sosyal medya hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.