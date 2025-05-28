Son dakika! ABD Başkanı Trump: Putin bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi.

Donald Trump konuşmasının devamında ise, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Netanyahu'ya uyarıda bulundu

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını verdi.

Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

"İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor." diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.