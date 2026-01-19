Son dakika: ABD Başkanı Trump, Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı, ülkenin birlik ve bütünlüğüne verilen desteğin vurgulandığı ve terörle mücadelede iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkan Ahmed eş-Şara ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye'deki gelişmeleri ele alan, Suriye'nin birliğini ve terörle mücadeleyi vurgulayan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Sayın Başkan Ahmed eş-Şara, bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki başkan, Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken, istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini belirttiler.

Her iki taraf, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, "DAEŞ" terör örgütüyle mücadele ve tehditlerini sona erdirme konusunda iş birliğini sürdürme kararı aldılar.

Ayrıca iki başkan, bölgesel ve uluslararası zorluklarla yüzleşebilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna dair ortak arzularını dile getirdiler.

Görüşme sırasında, Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat verilmesinin önemi vurgulanarak bir dizi bölgesel dosya ele alındı.