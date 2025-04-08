Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan kömür hamlesi! Kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan enerjiye aç veri merkezlerindeki patlamaya güç sağlamak, diğer yandan da gerilemekte olan ABD fosil yakıt endüstrisini canlandırmak amacıyla ABD içinde kömür madenciliğini ve kullanımını genişletmek için yeni enerji kararnamelerine imza attı.

Kararname ile birlikte ABD'nin federal topraklarda kömür madenciliği haklarını satma işine geri döndüğünün vurgulanması ve kömürün kritik bir maden olarak tanımlanması ön görülüyor. Diğer adımlar arasında ABD kömürünün ve ilgili teknolojilerin ihracatının hızlandırılması da yer alıyor.