SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump'tan ordusuna Husiler için 'vur' emri

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınladığı açıklamasında Yemen'de kontrolü ellerinde bulunduran Husilerin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

Trump Social Trump isimli sosyal medya platformundan açıklamasını yayınlayan Trump, orduya talimat verdiğini, askeri operasyon başlatıldığını kaydetti.

Trump, 'Husilerin ABD ve diğer ülkelere ait gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı acımasız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüğünü' belirterek Joe Biden'ı 'zayıf kalmakla' suçladı.

Tek tek hedef alınıyor

"Bir Amerikan bayraklı ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz veya Aden Körfezi’nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti" diyen ABD başkanı, Husilerin İran tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

Trump, amaçlarına ulaşana kadar 'ezici ve ölümcül güç' kullanacaklarını belirtirken ABD ordusunun Husilerin üsleri, liderleri ve füze sistemlerine saldırı düzenlediğini kaydetti.

Trump Husilere "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı! Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak" diye seslendi.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti: "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."

Dokuz kişi öldü

Husilere ait Sağlık Bakanlığı, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi, sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını belirterek bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.