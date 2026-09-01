Son dakika: ABD-İran gerilimi yeniden yükseldi! Trump: Misilleme olursa saldırılar büyüyecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlama seslerinin, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından duyulması bölgede gerilimi artırırken, ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) da saldırılara ilişkin açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Doğu Saati ile 12.00'de ABD kuvvetleri, İran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırılar başlattı. Saldırılar, IRGC'nin son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan Amerikan askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin ardından düzenlendi."

Trump'tan İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vurduğunu belirtti.

Trump, saldırıların "büyük ve güçlü" olduğunu ifade ederek, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye yönelik başarısız girişimine ve Ürdün'deki ABD askeri üssüne atılan 8 füzenin tamamının düşürülmesine karşılık verildiğini söyledi.

Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini belirterek, "Daha İran'a en büyük saldırıyı yapmadık. O hazırda bekliyor. Onu yaptığımızda İran diye bir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail ve Katar büyükelçiliklerinden vatandaşlarına uyarı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını açıklamasının ardından, İsrail ve Katar'daki ABD büyükelçilikleri vatandaşlarına Orta Doğu'da artan gerilim ve olası tırmanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İran'a yönelik saldırı başlattığını duyuran ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına yönelik yeni uyarılar geldi.

ABD'nin İsrail ve Katar büyükelçiliklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede bulunan Amerikalıların daha dikkatli olmaları istendi.

Açıklamalarda, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu belirtilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

"ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerler hedef alınabilir"

ABD'nin İsrail ve Katar büyükelçiliklerinin açıklamalarında, Orta Doğu dışında bulunan ABD diplomatik tesislerinin de saldırıların hedefi olabileceği belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD'ye ve Amerikalılara ait veya bunlarla bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği uyarısında bulunuldu.

Büyükelçilikler, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından gelişmeleri yakından takip etmelerini ve güvenlik uyarılarını dikkate almalarını istedi.