Son dakika: ABD ve Ukrayna değerli madenler konusunda anlaştı
Son dakika ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve ABD değerli madenler konusunda anlaşma sağladı.
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ABD yönetimi, haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından Ukrayna ile “tarihi” bir ekonomik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.
Hazine Bakanı Scott Bessent, yayımladığı video mesajında, “Bugün tarihi bir ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum,” ifadelerini kullandı.
Anlaşma sonucu ABD, Ukrayna'nın nadir mineral kaynaklarına erişimini sağlayacak.