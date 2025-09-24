ABD’de ICE tesisine silahlı saldırı: Saldırgan intihar etti, en az 2 yaralı

ABD'de Dallas Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde (ICE) silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın kendini vurduğu öğrenilirken olayda en az iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tesiste ICE çalışanları, siviller ve göçmen tutuklular yer alıyordu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Yardımcısı Madison Sheahan, saldırıda ICE görevlilerinin yaralanmadığını belirterek, ölü veya yaralılara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise 25 Ağustos'ta başka bir saldırganın daha tesise geldiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini belirterek politikacıları eleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada siyasilerin kolluk kuvvetlerine karşı nefret kültürünü körükleyen söylemlerinin saldırılarda yüzde 1000'lik artışa yol açtığı ifade edildi.

