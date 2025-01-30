Son Dakika: ABD’de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı! Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 30’u aştı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile Blackhawk tipi Sikorsky H-60 modeli askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve diğer kurtarma görevlisinin sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı. Havanın ve nehrin oldukça soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin nehirden çıkarılabilmesi için görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

"Henüz canlı olarak kurtarılan kimse yok"

Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgilere göre, nehirdeki arama çalışmaları sırasında 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kurtarılan bir henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı ifade edilirken arama ve kurtarma operasyonlarının sürdüğü bildirildi. Uçak ve helikopter enkazlarının da nehrin içinde bulunduğu aktarıldı.

2009 yılında da düşmüştü

ABD’de bundan önceki son yolcu uçağı düşüşü Şubat 2009’da gerçekleşmişti. Uçak; Buffalo, New York’taki bir eve çarpmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti. Potomac Nehri’ne en son 1982’de bir uçak düşmüş, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsünden açıklama

Öte yandan, Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

Uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebat vardı

Diğer yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

ABD medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğunu, ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığını bildirdi.