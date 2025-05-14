Son dakika! Açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Putin İstanbul'a gelmiyor

Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, kendi ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Zelenski, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Zelenski, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenski, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.

Trump, açık kapı bırakmıştı

Çok yoğun bir programı olduğunu ifade eden Trump, ancak 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin engel teşkil etmeyeceğini ifade ederek, "Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" demişti.

'Ben olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum'

Trump, Putin'in görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini ifade ederek, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz" demişti.

Trump da görüşmeye katılmayacak

Öte yandan ABD'li bir yetkili Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna görüşmesi için İstanbul'a gitmeyeceğini açıkladı.