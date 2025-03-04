Son dakika: Arap Birliği Zirvesi'nden Gazze kararı: Yeniden inşa için anlaşmaya varıldı

Arap ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi’ne yönelik son önerisine karşı ortak bir tavır belirlemek amacıyla Kahire’de bir araya geldi. "Acil durum zirvesi" olarak nitelendirilen Arap Birliği Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden inşasını hedefleyen 53 milyar dolarlık büyük bir plan kabul edildi.

Beş yıl sürecek proje kapsamında, 20 milyar dolarlık yatırımla 200 bin konut inşa edilecek, ticari liman, teknoloji merkezi ve sahil otelleri gibi yapılarla Gazze’nin ekonomik ve sosyal altyapısı güçlendirilecek.

Filistin'de seçim çağrısı

Mısır’ın öncülüğünde hazırlanan bu plan, Trump'ın tepkilere neden olan "Ortadoğu Rivierası" projesine alternatif olarak sunuluyor. Arap liderler ayrıca, gerekli koşullar sağlandığında Filistin'de bir yıl içinde seçim yapılması çağrısında bulundu.