Son Dakika: Asya'da kritik saatler: Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi!

Asya'da tansiyon tansiyon Güney Kore'nin tarafında yaşanan bir son dakika gelişmesi ile tavan yaptı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Yerel bir televizyon kanalı olan YTN'ye verdiği demeçte Güney Kore lideri Yoon Suk-Yeol, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca muhalefet kanadını "hükümeti felçe uğratmakla" suçlayan Yoon, sıkı yönetim ile birlikte Güney Kore'nin özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi.

Olaya ilişkin Güney Kore'deki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ise milletvekillerini Ulusal Meclis'e çağırdı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından açıklama

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Güney Kore ordusundaki komutanlara toplantı talimatı verildiğini ve teyakkuz çağrısı yapıldığını söyledi.

Reddedilen bütçe tasarısı ve görevi kötüye kullanma ihtimalleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ardından geldi. Demokrat Parti ayrıca devlet denetçisi ve başsavcısı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmuştu.

Güney Kore'nin sıkı yönetim ilan etmesi ne anlama geliyor?

Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Güney Kore'deki sıkıyönetim, genellikle sivil otoritelerin işlevini yerine getiremediği acil durumlarda, askeri otoritelerin geçici olarak yönetimi devraldığı bir uygulama olarak tanımlanıyor.

Sıkıyönetim tartışması, Güney Kore'de ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar doğurabilecek bir gerilim yaratmış durumda. Muhalefet ve iktidarın bu konuda aynı çizgide yer alması, tartışmanın önemini daha da artırıyor.

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