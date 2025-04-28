Son dakika: Avrupa kaosu yaşıyor! Fransa, İspanya, Portekiz ve Belçika'da dev elektrik kesintisi

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkenin tüm ulusal elektrik şebekesinin yerel saatle 12:30'da kesildiğini bildirdi. Şirket, tüm istasyonlarda trenlerin durduğunu ve kalkış yapılmadığını açıkladı.

İspanya’da OHAL ilanı: Elektrik kesintileri Avrupa’ya yayılıyor

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, kararın yalnızca gerekli görülen bölgelerde geçerli olacağı belirtildi.

Fransa ve Belçika da etkilendi

Kesintilerin etkisi İspanya sınırlarını aşarak komşu ülkelere kadar ulaştı. Fransa ve Andorra sınırında yer alan bazı bölgelerde vatandaşların da kesintilerden etkilendiği bildirildi. Ayrıca Belçika’da da benzer kesintiler yaşandığına dair ilk ihbarlar geldi.

Kriz masası kuruldu

İspanyol basınından El País gazetesinin aktardığına göre, hükümet kesintiler üzerine harekete geçerek ülkenin ana elektrik dağıtım şirketi Red Eléctrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi. Toplantıya ilgili bakanlıklar ve teknik uzmanlar katıldı.

Kesintinin nedeni açıklandı

REN (Rede Elétrica Nacional), ülkedeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu vurgulanırken, "İspanya'nın iç bölgelerinde yaşanan ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin, 400 KV'luk yüksek gerilim hatlarında 'atmosferik titreşim' olarak adlandırılan anormal dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

Bir hafta sürebilir

REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Yerel haberlere göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de elektrik kesintisi nedeniyle şehrin tramvay sistemi kapanırken, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle de trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Başbakan Sanchez: Nedeni henüz bilinmiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebinin henüz tespit edilemediğini ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirtti. Spekülasyonlara karşı halka resmi açıklamaları takip etme çağrısında bulundu. Sanchez ayrıca, üç özerk bölge olan Andalucia, Extremadura ve Madrid’in merkezi hükümetten yönetimi devralmasını talep ettiğini, bu taleplerin kabul edildiğini duyurdu.

Portekiz: Siber saldırı yok, aşırı sıcaklar etkili

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, elektrik kesintisinin birkaç saat içinde düzelebileceğini ancak sebebin hâlâ araştırıldığını söyledi. Siber saldırıya dair bir gösterge bulunmadığını ifade eden Montenegro, kesintilerin Portekiz’den kaynaklanmadığını vurguladı. Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcakların etkili olduğunu, tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceğini açıkladı.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Siber saldırı ihtimali

Portekizli Bakan Manuel Castro Almeida elektrik kesintilerinin siber saldırı sonucu gelişmiş olabileceğine işaret ederken tüm olasılıkların değerlendiriliğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Madrid'de düzenlenen "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintisi nedeniyle askıya alındı.

Politico'nun aktardığına göre, İspanyol yetkililer olayın yönetimi için kriz komitesi kurdu ve siber saldırı ihtimalinin göz ardı edilmediği ifade edildi.

Independent ise İspanyol radyo ağı Cadena Ser'e dayandırdığı haberinde, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu yerinde değerlendirmek üzere Red Electrica merkezine hareket ettiğini duyurdu.

Portekiz elektrik şebekesi operatörü E-Redes ise kesintilerin Avrupa genelinde yaşanan güç şebekesi sorunundan kaynaklandığını ve voltajda dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceğini belirtti.