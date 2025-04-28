Son dakika: Avrupa kaosu yaşıyor! Fransa, İspanya ve Portekiz'de dev elektrik kesintisi

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkenin tüm ulusal elektrik şebekesinin yerel saatle 12:30'da kesildiğini bildirdi. Şirket, tüm istasyonlarda trenlerin durduğunu ve kalkış yapılmadığını açıkladı.

Düzeltilmesi 10 saat sürebilir

İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica da ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini doğruladı. Şirket elektrik arzının yeniden sağlanması için çalışıldığını ve kesintilerin nedenin araştırıldığını duyurdu.

Red Electrica'dan gelen son açıklamada ise "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceği belirtildi.

3 ülkeyi etkiledi

İspanya gibi Portekiz ve Fransa'da da büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyor. Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de kaydedildi.

Yerel haberlere göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de elektrik kesintisi nedeniyle şehrin tramvay sistemi kapanırken, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle de trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Siber saldırı ihtimali

Portekizli Bakan Manuel Castro Almeida elektrik kesintilerinin siber saldırı sonucu gelişmiş olabileceğine işaret ederken tüm olasılıkların değerlendiriliğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Madrid'de düzenlenen "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintisi nedeniyle askıya alındı.

Politico'nun aktardığına göre, İspanyol yetkililer olayın yönetimi için kriz komitesi kurdu ve siber saldırı ihtimalinin göz ardı edilmediği ifade edildi.

Independent ise İspanyol radyo ağı Cadena Ser'e dayandırdığı haberinde, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu yerinde değerlendirmek üzere Red Electrica merkezine hareket ettiğini duyurdu.

Portekiz elektrik şebekesi operatörü E-Redes ise kesintilerin Avrupa genelinde yaşanan güç şebekesi sorunundan kaynaklandığını ve voltajda dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceğini belirtti.

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