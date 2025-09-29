Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! 'Gazze'de anlaşmaya çok yakınız'

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yapacağı görüşme öncesinde Gazze konusunda anlaşmaya "çok yakın" olunduğunu duyurdu.

Trump'ın Netanyahu ile dördüncü görüşmeleri

Gazze'de acil ateşkes çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşecek buluşma, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Netanyahu ile yapacağı dördüncü görüşme olacak. Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında Türkiye'nin yanı sıra yedi Müslüman ülke lideriyle ana hatları üzerinde uzlaşmaya vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de destek vermesini talep ediyor.

Uluslararası baskı artıyor

Görüşme, Netanyahu hükümetinin savaşı sona erdirmesi için uluslararası baskının arttığı bir süreçte gerçekleşiyor. BM Genel Kurulu'nda birçok Batılı ülke, İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılırken, İsrail'e yönelik spor ve kültür alanındaki boykot çağrıları da yükseliyor. Avrupa Birliği'nin (AB) ise bu ülkeye yaptırım uygulama seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.