Son dakika: Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu
Son dakika gelişmesi... ABD’de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu bildirdi.
Ulusal Muhafız olduğu bildirilen personelin vurulmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildi.
Personelin sağlık durumuna dair bir bilgi paylaşılmadı.
Washington polisi, olayın failinin gözaltına alındığını duyurdu.