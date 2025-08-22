Son dakika: Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti!

Birleşmiş Milletler (BM), Ortadoğu'da ilk kez Gazze'de kıtlık yaşandığını duyurdu. BM tarafından desteklenen uzmanların açıklamasına göre, Gazze'deki nüfusun yaklaşık 500 binlik kısmı 'felaket' düzeyinde açlıkla mücadele ediyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) adlı küresel açlık izleme kuruluşu, BM ve diğer yardım örgütleriyle işbirliği içinde yaptığı çalışmayla, Gazze'nin bazı bölgelerinde resmen kıtlık ilan ettiğini bildirdi. Rapora göre, iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgalinin ardından bölge nüfusunun neredeyse dörtte biri, açlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kıtlık, İsrail hükümetinin eylemlerin doğrudan sonucudur" ifadelerini kullandı.