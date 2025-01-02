Son Dakika: Bomba iddia: Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a suikast girişiminde mi bulunuldu?

Geçen 8 Aralık’ta devrilen ve Rusya’ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a suikast girişiminde bulunulduğunu öne sürüldü.

Rusya’da eski bir ajan tarafından işletildiği düşünülen General SVR hesabının iddiasına göre; Esad geçen pazar günü hastalandı.

59 yaşındaki Beşar Esad’ın tıbbi yardım talep ettiği ve akabinde şiddetli öksürmeye ve boğulmaya başladığı öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı habere göre; “Esad’a yönelik bir suikast teşebbüsü yapıldığına inanmak için her neden var.”

Haberde, Esad’ın Rusya’da kaldığı dairede tedavi edildiği ve pazartesi günü durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Yapılan testlerin Esad’ın vücudunda zehir bulunduğunu gösterdiği de bildirildi. Ancak haberde hiçbir kaynak belirtilmezken, Rusya’dan da bir teyit ya da yalanlama gelmiş değil.