'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç kimdir, ne yaptı?

8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Sırp komutan Ratko Mladiç cezaevinde öldü.

Balkanlar'ın yakın tarihindeki en karanlık dönemlerden birinin ana aktörü olan Mladiç insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çaprtırılmıştı.

Lahey'de kaldığı cezaevinde uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bosna Kasabı'nın "sağlık gerekçesiyle tahliye" talebi BM mahkemesince reddedilmişti.

'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç Kimdir?

Bosna Savaşı patlak verdiğinde, Bosnalı Sırpların kurduğu Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Başkomutanı olan Ratko Mladiç, savaş boyunca yürütülen etnik temizliğin ve katliamın başındaki isim olarak görev yaptı.

Srebrenitsa Soykırımı

Ratko Mladiç’i insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiren en büyük suç ise 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı oldu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilmesine rağmen Srebrenitsa'ya girerek dehşet saçan Mladiç, sadece birkaç gün içinde 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğu katlederek toplu mezarlara gömdü.

Saraybosna Kuşatması'nın mimarı

Mladiç, sadece Srebrenitsa'da değil, modern tarihin en uzun askeri kuşatması olan Saraybosna Kuşatması'nda da başroldeydi. 1425 gün süren kuşatma boyunca kente yönelik ağır bombardımanları ve keskin nişancı saldırılarını bizzat yönetti. Bu süreçte aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

1995 yılında savaşın sona ermesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tam 16 yıl boyunca kaçak hayatı yaşadıktan sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın kuzeyindeki Lazarevo köyünde, "Milorad Komadic" sahte kimliğiyle saklandığı evde yakalandı.