Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'dostum' hitaplı tebrik mesajı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, seçimlerden zaferle ayrılarak yeniden Beyaz Saray'daki koltuğuna dönüyor. Uluslarası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacak bu zaferin ardından liderler bir bir tebrik mesajı yayınlamaya başladı.

Trump'a 'dostum' diyerek hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum." dedi.

Mesajında, "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." diyen Erdoğan, seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.